38 ülkeden 613 hattat hünerlerini sergiledi. 833 eser, dünyaca tanınmış hat ustalarınca incelendi. 11. Uluslararası Hat Yarışması’nda ödül almaya hak kazanan isimler belli oldu.

Celi sülüs, celi t'alik, nesih, kufi...10 kategoride 66 esere ödül verildi.

Yarışma klasik İslâm hat sanatının geliştirilmesi ve sanatkarları teşvik etmek amacıyla her yıl büyük hat üstatları adına düzenleniyor. Bu yılın üstadı ise Mehmed Şevkî Efendi oldu.

İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Halit Eren'in karşıladığı Türkiye, Fas, Suriye, Mısır, İran ve Irak'tan gelen hattatlar bir hafta boyunca eserleri tek tek inceledi.

Yarışmayı kazanan hattatlara toplam 206 Bin 500 dolar ödül verildi.

Kazanan eserlerden oluşan sergi, 30 Nisan'a kadar İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

IRCICA'nın organize ettiği Uluslararası Hat Yarışması 1986'dan bu yana her 3 senede bir gerçekleşiyor.

Kaynak: TRT Haber