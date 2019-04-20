1800 yıllık elmalı mozaikler, 2013 yılında Amasya Merkezine bağlı Yavru köyü yakınlarındaki arkeolojik kazılarda bulundu.

Plaka halinde korunan mozaiklerde elma ağacı ile birkaç kuş motifi tespit edildi.

Amasya Valisi Osman Varol, "Roma döneminden beri Amasya'nın aslında elmasıyla meşhur olduğu ve bunun süsleme sanatına mozaiklerle yansıyacak kadar önemli bir unsur olduğu dünyaya kanıtlandı" dedi.

Koruma altındaki mozaiklerin sergilenmesi için çalışma başlatıldı.

Teknik ve fiziki çalışmaların ardından elma motifli mozaik, müzede ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Haber: Dursun Ekrem Er