Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresi'nin çalışmaları doğrultusunda düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Dupnisa Mağarası içinde 16 türde yaklaşık 60 bin yarasa barınıyor.

İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde birbirine bağlı iki kat ve üç bölümden oluşan, sürekli akan bir yeraltı nehri ve bu nehrin oluşturduğu derinliği yer yer 2 metreyi aşan göller bulunan mağaranın sulu kısmı, yarasaların üremesi amacıyla her yıl 6 ay süreyle ziyarete kapatılıyor. Bu bölümün aydınlatması da yapılmıyor.

Zengin damla taş oluşumlarının bulunduğu mağara, süt beyazdan kırmızı ve kahverenginin her tonundaki renklere sahip dev boyutlara ulaşan sarkıt, dikit, sütunlar, perde, bayrak damla taşları ve damla taş havuzları ile hayranlık uyandırıyor.

Mağarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler bin 977 metre uzunluğundaki mağaranın turizme açık 500 metrelik bölümünün 100 metresini gezebiliyor.

Kapılarını 15 Mayıs'ta yeniden ziyaretçilerine açacak olan mağara, 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Görülmeye değer"

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, Dupnisa Mağarası'nın görülmeye değer ender tarihi mekanlardan biri olduğunu söyledi.

Mağaranın bölge turizmi açısından son derece önem taşıdığını, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğradığını anlatan Asan, 15 Kasım'da yarasaların üreme ve kış uykusu nedeniyle mağaranın bir kısmının ziyarete kapatıldığını, 100 metrelik kısmının ise ziyarete açık olduğunu belirtti.

Kaynak: AA