Iğdır'da bulunan Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenlerinden matematik öğretmeni Engin Kuas ve teknoloji tasarım öğretmeni Erhan Acar, dezavantajlı okullarda eğitim gören öğrenciler için "Aklımı Yolda Buldum" isimli bir proje geliştirdi.

Proje kapsamında, bisikletle köylere giden öğretmenler, beraberlerinde taşıdıkları çeşitli zeka oyunlarını köy çocuklarına öğretip onlarla oyunlar oynuyor.

Yapılan çalışma sayesinde, öğrenciler hem eğitiliyor hem de eğlenceli vakit geçiriyor.

Çocuklarda bisiklet sürme alışkanlığının edinilmesinin de hedeflendiği projede ayrıca yetenekli çocuklar tespit edilerek BİLSEM bünyesine kazandırılıyor.

BİLSEM Müdürü Selahattin Pamuk, bu projeyle öğrencilere çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığı etkili ve yetkin şekilde kullanma yeteneği kazandırma amacında olduklarını söyledi.

70 farklı akıl-zeka oyunu

Proje ile çocukların kötü alışkanlıklar edinmelerine engel olup planlı hareket etmelerini sağlamanın yanı sıra hızlı ve doğru karar vermelerini öğretmeyi hedeflediklerini belirten Pamuk, şöyle konuştu:

"Zeka oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden, çocuk bu oyunları oynarken dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Okullarda yaptığımız grup oyunları sayesinde, çocuklar birlikte hareket etme, hızlı ve doğru karar verme becerilerini geliştiriyor."

Matematik öğretmeni Engin Kuas da "Proje kapsamında bisikletlerimize römork taktık. Bu römorklarımıza 70 farklı akıl-zeka oyunu yükledik. Pedal çevirerek gittiğimiz köylerdeki ilkokul, ortaokul ve liselerde bu oyunları çocuklara öğretip farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar gittiğimiz okullarda çok olumlu tepkiler aldık" dedi.

30 öğretmen çocuklar için pedal çevirecek

30 kişilik öğretmen grubuna akıl-zeka oyunları eğitimi verildiğini belirten Kuas, "Önümüzdeki süreçte köy okullarına 30 kişilik bisikletli gruplarla gitmeyi hedefliyoruz. Bu projede bir diğer amacımız da coğrafi yapısı itibarıyla düz bir ova olan Iğdır'da çocuklara, öğretmenlere ve toplumun her kesimine bisiklet kültürünü aşılamak" diye konuştu.

Teknoloji tasarım öğretmeni Erhan Acar da projeyle köylerdeki yetenekli çocuklara fırsat verildiğini aktararak, şunları söyledi:

"Normalde okullara bir şekilde ulaşarak akıl-zeka oyunları oynayabilirsiniz ama biz farkındalık oluşturabilmek için bisiklet kullanarak gidiyoruz. Bisikletin sağlıklı araç olduğunun, motorlu araçlar yerine bisikletin tercih edilebileceğinin insanlarca farkına varılmasını istiyoruz. Proje çerçevesinde bütün okullara gitmeyi planlıyoruz. Pedallarımız döndüğü kadar projeyi sürdüreceğiz."

Kaynak: AA