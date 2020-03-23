İstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada “Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde ve İstanbul’umuzda Koronavirüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Devletimiz gerekli tedbirleri aldı, almaya devam ediyor. Bu tedbirlerden biri de İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımız ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının yasaklanması-kısıtlanmasıdır.” denildi.

Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu

Açıklamada “Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valiliğimiz ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu.” Ifadeleri kullanıldı.

Bu merkezler İstanbul’un 39 ilçesinde kuruldu.

Vefa İletişim Merkezleri iletişim bilgileri

Valilik açıklamasında öncelikli risk grubundaki bu vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezleri üzerinden yaptıkları başvuruların da ilgili ilçelerin Vefa İletişim Merkezine yönlendirildiğini belirtti.

“Valiliğimiz koordinasyonunda; kaymakamlıklar, güvenlik güçleri, yerel yönetimler, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarımızla işbirliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” denildi.

İstanbul Valiliğinden “evde kal” çağrısı

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada koronavirüs salgını için alınan tedbirlere vatandaşların uyması çağrısı yaptı.

“Değerli büyüklerimiz;

Sizler bizim dua kapımızsınız, varlığınız bizim için berekettir. Maalesef Koronavirüsün tehdit ettiği en riskli grupta sizler bulunuyorsunuz. Bu süreç, kesinlikle çok önemli bir tedbir dönemidir. Kendinizi, sevdiklerinizi, şehrinizi ve ülkenizi düşünerek, bu dönemde lütfen evlerinizden dışarı çıkmayın. Bir evladınız olarak sizlerden istirham ediyorum: “Evinizde kalın!”

Kıymetli İstanbullular,

Bu süreç, top yekûn bir mücadele sürecidir. Bu salgından korunmak için, sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamaları yeterli değil. Tedbirli olmak, toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zarurettir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladıkları gibi “Hiçbir virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değil.” Ülkemiz ve sağlık çalışanlarımız, yürekten alkışlanacak bir mücadele veriyor. Bizler de bu mücadeleyi üzerimize düşen sorumlukları yerine getirerek destekleyelim. Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığı’mızın açıkladığı tedbirlere uyalım, resmi kurumlar dışındaki hiçbir açıklama ve bilgiye itibar etmeyelim. Bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Bunun için “Evinde Kal İstanbul…” diyoruz.

Sabır, anlayış ve destekleriniz için teşekkür ediyorum.”