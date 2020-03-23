Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından birçok önlem hayata geçirildi. 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için İstanbul Valiliği önemli bir projeye imza attı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkmaları sınırlandırıldı.

Bu kapsamda İstanbul Valiliği, 65 yaş üstü kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir hizmeti hayata geçirdi. Yaşlılar ihtiyaçlarını artık bir telefonla temin edebilecekler.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Valiliğimiz ve ilçelerimizde Vefa Sosyal Destek Grubu ve Vefa İletişim Merkezleri kuruldu.

İstanbul'un tüm ilçelerinde bulunan Vefa İletişim Merkezleri'ne GSM hatları üzerinden ve WhatsApp yoluyla ulaşılabilecek.