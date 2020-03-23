Kerbela Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, daha önce İran'dan gelen 70 yaşındaki bir vatandaşın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, rahatsızlanarak 15 Mart'ta hastaneye kaldırılan kadının, bir haftadan bu yana tedavi gördüğü Kerbela'daki bir hastanede bugün yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde söz konusu virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 23, vaka sayısı da 266 olarak duyurulmuştu.

Hükümete bağlı Koronavirüs Kriz Ağı, ülkede sokağa çıkma yasağını 29 Mart'a kadar uzatmıştı. Güvenlik ve sağlık birimleri dışındaki resmi kurumlar da tatil edilmişti.