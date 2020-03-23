Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yaptığı basın toplantısında okulların ne zaman açılacağına ilişkin soruya cevap verdi.

Sağlık Bakanı Koca Çarşamba günü yapılacak Koronavirüs Bilim Kurulunda Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte eğitimi görüşeceklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Zİya Selçuk ise "Sağlık Bakanlığımız ile süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Okullardaki eğitime ara verilmesi kararını virüsün dünyadaki yayılımı ve Bilim Kurulunun verileri doğrultusunda aldık. Okulların açılabilmesi için de yine Bilim Kurulunun verilerine ihtiyacımız var. Durum netleştiğinde alınacak kararları tüm halkımızla paylaşacağız." demişti.

Okullar 2 hafta tatil edilmişti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren 30 Mart Pazartesi'ye kadar 2 hafta süreyle tatil edilmesinin kararlaştırıldığını belirtmişti.

Yeni bir karar alınmazsa 30 Mart Pazartesi günü okullar açılacak.

Mili Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayınladığı takvime göre ise ara tatil ve yaz tatili süreleri şöyle:

İkinci dönem ara tatili koronavirüs nedeniyle öne alındı. Ara tatil 3 Nisan Cuma günü başlayacaktı. 9 günlük bir tatilin ardından öğrenciler 13 Nisan günü tekrar okula gidecekti.

3 Şubat’ta başlayan ikinci dönem yeni bir karar alınmazsa 19 Haziran günü sona erecek. 19 Haziran’da 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı tamamlanmış olacak.