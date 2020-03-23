Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu.

Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.

Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini açıkladı.

2014'ten beri Japonya pazarında var

Wuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini anlattı.

Cang, "Favipiravir, 2014'ten bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz" dedi.

Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi. İyileşmenin ardından Covid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor.

70 bin ilaç ve kimyasal bileşen incelendi

Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim insanlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.

Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı.

Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti.

Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Wuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Covid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti.

"Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı"

Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Wuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti.

Covid-19 ile mücadelede Batı tıbbı ve geleneksel ilaçların bir arada yer aldığını ifade eden Vang, "Çabalarımız iyi sonuçlar vermeye başladı" demişti.

Sağlık Bakanı Koca: Dünyada kullanılan bütün ilaçları yakından takip ediyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada koronavirüsle mücadelede dünyada geçmiş dönemde ve şu an kullanılan ilaçları yakından takip ettiklerini ve tedarik boyutunda da yoğun çabaların olduğunu vurguladı.

Koca “ Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı. Ayrıca bu anlamda yine daha önce bizim kullandığımız, dünyada daha önce kullanılmamış olan sayın Trump’ın da fayda gördük dediği ilacın bizde daha önce bilinen ilaç olduğu ve pozitif olan vakalarda erken dönemde başlamak gibi bir yaklaşım içinde olduk. Dünyada başlamadı ama bizim bütün pozitif vakalara erkenden başlamayı planladığımız ve de önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz ona göre de kamuoyuna açıklama yapacağımız tedavi şeklini de ayrıca ifade etmek istiyorum.” dedi.