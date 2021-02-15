Koronavirüsün, Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere varyantından sonra, Türkiye'ye özgü mutasyona da rastlandı.

Koronavirüs salgınında en çok korkulan ise mutasyonlar nedeniyle oluşabilecek 3'üncü dalga ihtimali.

Türkiye'de henüz 3. Dalga yaşanmadığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Artık önümüzdeki süreçte bu kısıtlılıklar gevşetilirken bunu yaşar mıyız yaşamaz mıyız onu söylemek için erken." dedi.

Uzmanlar, mutasyonlu virüsün ortaya çıktığı ilk 3 haftalık süreçte, hastaneye başvurularda ve yatışta artış olmadığını belirtiyor.

Alınan tedbirler ve sokak kısıtlamaları, mutasyonun kontrol altında tutulmasında etkili oldu.

Uzmanlar, aşı ile toplumsal bağışıklık sağlanana dek tedbirlere uyulması gerektiğini vurguluyor.

Haber: Fatma Demir Turgut