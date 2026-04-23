Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 23 Nisan kabulünde duygu dolu anlar

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) açılışının 104. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde geleneksel çocuk kabulü gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öncülüğünde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrenci heyetini ağırlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla tek tek ilgilenerek bayramlarını tebrik etti.

????"Işıl ışıl parlayan gözleriniz, merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz umudumuzsunuz. Yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor."

Kabul esnasında salonda duygu dolu anlar da yaşandı. Heyette bulunan ve heyecandan gözleri dolan minik bir öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geldi.

Gözyaşları içindeki çocuğa sarılarak şefkatle yaklaşan Erdoğan, minik öğrenciyi teselli etti.

Bu duygu yüklü anlar sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gözlerinin dolduğu ve duygulandığı görüldü.

"İleride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara sizler geleceksiniz"

Kabulde çocuklara hitap eden Erdoğan, sözlerine tüm çocukları sevgiyle selamlayarak başladı. Bu anlamlı günde çocukları "milletin evinde" ağırlamanın tarifsiz mutluluğunu yaşadığını dile getiren Erdoğan, tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutladı.

Geçtiğimiz hafta milletçe üzüntüye neden olan iki olay yaşandığını anımsatan Erdoğan, "Saldırılarda kaybettiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, tedavileri devam eden vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. 23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele'yi başarıyla yöneten Meclisimizin değerli üyelerini saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Sizler bizim umudumuzsunuz"

Çocukların gözlerindeki ışığın ve masumiyetin Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancını artırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti;

Burada şunu tüm kalbimle sizlere ifade etmek isterim: Işıl ışıl parlayan gözleriniz, gökyüzü kadar temiz ve masum yüzleriniz, şefkat ve merhamet dolu yüreğiniz ile her biriniz bizim umudumuzsunuz. Sizin gibi yavrularımızla her buluşmamızda Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inancım daha da artıyor, güçleniyor. Çünkü ileride bu koltuklarda sizler oturacak, bu makamlara inşallah sizler geleceksiniz. Üstlendiğiniz görevlerde ülkenize ve milletinize en güzel şekilde hizmet edeceksiniz.

"Disiplinli çalışmaktan vazgeçmeyin"

Çocukların arasından bilimde, sanatta, sporda, siyasette ve sivil toplumda birer yıldız gibi parlayacak kıymetli isimler çıkacağına inandığını belirten Erdoğan, çocuklara şu tavsiyelerde bulundu;

Yeter ki hayallerinizle aranıza hiçbir engelin girmesine izin vermeyin. Yeter ki kendinize güvenin, başarabileceğinize inanın. Disiplinli bir şekilde çalışmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Gerisi sadece biraz sabır ve zaman meselesidir. Bundan hiçbir şüphe duymadığımı özellikle vurgulamak istiyorum. Bugün ne yapıyorsak sizin hayallerinizi gerçekleştirmeniz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gözlerinizdeki ışık hayatınız boyunca hiç sönmesin diye yapıyor, bunun samimi mücadelesini veriyoruz.

Sözlerinin sonunda çocuklara olan inancını ve güvenini yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların ailelerine ve öğretmenlerine de selamlarını ileterek, sağlıklı ve başarılı bir ömür temennisinde bulundu.

