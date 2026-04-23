Bakan Göktaş şehit ve gazi çocuklarını ağırladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla şehit ve gazi çocukları ile çocuk hakları komite üyeleri ve bakanlık hizmet modellerinden yararlanan ailelerin çocuklarını bakanlıkta ağırladı.

Çocuklarla tanışarak bayramlarını kutlayan Göktaş, "Bugün sizin gününüz. Her şey gönlünüzce olsun. Bizler sizler için çalışıyoruz. Yarın bu koltukların her birinde sizler olacaksınız. Yarın bu ülkenin bakanı, milletvekilleri, profesörleri, mühendisleri, astronotları sizin aranızdan çıkacak." ifadelerini kullandı.

Göktaş, çocuklarla yakından ilgilenerek, onlarla uzun süre sohbet etti. Çocuklar da 23 Nisan'ın anlam ve önemine yönelik hazırladıkları şiirleri Bakan Göktaş'a okudu.

Çocukların dijital dünya ve sosyal medya düzenlemelerine ilişkin merak ettiği soruları da yanıtlayan Göktaş, güvenli internet kullanımının önemini anlattı.