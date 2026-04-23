DMM: 'Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı' iddiaları tamamen asılsızdır

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları üzerinden sosyal medyada paylaşılan "Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı" yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu’nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak kareografisi gerçekleştirildiği; gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçaların, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serildiği ifade edildi.

Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir. Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir. Vatandaşlarımızın, bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur."

Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi İletişim Başkanlığı
