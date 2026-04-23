Hafif Yağmurlu 7.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.04.2026 14:38

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nda Ulusal Egemenlik Kupası başladı

Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı Ulusal Egemenlik Kupası'nın startı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla İstanbul Boğazı'ndan verildi.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübünün düzenlediği yarışlarda 14 ülkeden 500 sporcu, Çanakkale'ye doğru yola çıktı.

Dolmabahçe'de Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları anısına düzenlenen saygı duruşuyla başlayan ve 3 saatten uzun süren yarışlarda sporcular, rüzgar ve zorlu parkura karşı stratejinin belirleyici olduğu bir mücadele sergilerken İstanbul halkı da yelkenlerin 23 Nisan coşkusuyla buluştuğu şölene tanıklık etti.

Ulusal Egemenlik Kupası için yarışan ekipler, boğaz etabını tamamlayarak Çanakkale'ye doğru yelken açtı.

İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, her etabın kendine has ruhu ve hikayesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Cumhurbaşkanlığı 7. Uluslararası Yat Yarışları, sadece bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda Türkiye'nin denizlerdeki gücünü dünyaya gösteren bir prestij vitrini niteliğindedir. Amacımız, bu özel günlerin maneviyatını denizlerdeki mücadelemizle birleştirmek, bayrağımızı uluslararası sularda gururla dalgalandırmak ve bu sporu gelecek nesillere en profesyonel şekilde aktarmaktır."

Tarihe Saygı Yarışı

Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü anısına düzenlenen Tarihe Saygı Yarışı'nda sporcular, Çanakkale'nin rüzgarına karşı yol alacak.

104 deniz mili boyunca zorlu mücadele verecek ekiplerden Çanakkale'ye ilk ulaşan takım, Sahil Güvenlik Kupası'nın sahibi olacak.

Yarışçılar, 25 Nisan'da Çanakkale Boğazı'nda mücadeleye devam edecek. Üç gün sürecek zorlu yarışların ardından kazanan ekip, Zafer Kupası'nı alacak.

Yarışların ikinci etabı 19 Mayıs'ta, üçüncü etabı 30 Ağustos'ta, final etabı Cumhuriyet Kupası ise 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
23 Nisan İstanbul Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Gençlik ve Spor Bakanlığı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
MSB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
MSB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ