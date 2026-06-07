Yoğun koku ele verdi, eve kurulan uyuşturucu serası ortaya çıkarıldı

18 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir binadan yoğun uyuşturucu kokusu geldiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler adres çevresinde izleme ve gözetleme yaptı. Saat 16.30’ya kadar süren çalışmalarda eve giren ya da evden çıkan herhangi bir kişi tespit edilemedi.

Kağıthane asayiş polisi serayı ortaya çıkardı

Bunun üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri eve operasyon düzenledi. Eve giren ekipler, yaklaşık 60 metrekare büyüklüğündeki bir odanın tamamen izole edilerek uyuşturucu üretim alanına dönüştürüldüğünü belirledi. Odada yapılan aramalarda 81 kök Hint keneviriyle 42 kilo 300 gram kurutulmaya bırakılmış marihuana ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucuların piyasa değerinin yaklaşık 30 milyon lira olduğu değerlendirildi.

Piyasa değeri 30 milyon lira

Evde yapılan incelemelerde 25 iklimlendirme ışığı, 4 havalandırma cihazı, 15 pervane, 4 kurutma filesi, 1 vakum makinesiyle, çeşitli bitki besinleri ve uyuşturucu üretiminde kullanılan ekipmanlar bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu ve ekipmanlar inceleme yapılmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi.