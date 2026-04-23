İçişleri Bakanı Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında hiçbir ihmal görmezden gelinmeyecek

İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmadaki son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Gülistan Doku’nun kaybolmasının kamu vicdanında derin bir hassasiyet oluşturduğunu vurgulayan Bakan Çiftçi, dosyada önceliğin maddi gerçekliğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması olduğunu ifade etti.

Soruşturma kapsamında bilgiler paylaşan Çiftçi, 17 Nisan 2026 tarihli onayla, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkındaki "delillerin karartıldığı" yönündeki iddiaları araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, sürecin devamına ilişkin şu bilgileri verdi;

Aynı tarihli onayla Tuncay Sonel görevden uzaklaştırılmış ve yine 17 Nisan 2026 tarihinde gözaltına alınmıştır. Sonel, 21 Nisan'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. Ayrıca 20 Nisan 2026 tarihinde, olay sonrasındaki inceleme, araştırma ve soruşturma süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek üzere 2 mülkiye müfettişi ve 2 polis müfettişi daha görevlendirilmiştir.

Tunceli'de üst düzey koordinasyon

Jandarma Genel Komutanlığının arama çalışmaları için teknik ve lojistik destek sağlamaya devam ettiğini kaydeden Çiftçi, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran'ın dün Tunceli'de yerinde incelemelerde bulunduğunu ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle ortak bir toplantı gerçekleştirdiğini belirtti.

"Hiçbir süreç karanlıkta kalmayacak"

Bakanlık olarak tüm iddiaların titizlikle incelendiğini söyleyen Çiftçi, "Bizim yaklaşımımız nettir: Hiçbir iddia karşılıksız bırakılmaz, hiçbir ihmal görmezden gelinmez, hiçbir süreç karanlıkta kalmaz. Bu dosyada tek hedefimiz, somut gerçeğin bütün yönleriyle ortaya çıkmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.