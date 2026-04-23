İletişim Başkanı Duran'dan '23 Nisan' mesajı

İletişim Başkanı Duran, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Duran, NSosyal hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan, milletimizin iradesinin ve bağımsızlığının ilanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışıyla taçlanan bu anlamlı gün, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun en güçlü ifadesidir. Gazi Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünü ve sevgili çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı içtenlikle kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bizlere bu toprakları vatan kılan tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum."