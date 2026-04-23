23 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna 11 yaşındaki Defne oturdu

Bakan Tekin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 106. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli okullardan gelen öğrencileri kabul etti.

Anıtkabir'deki törenlerin ardından Bakanlığa gelen Tekin, burada ellerinde Türk bayrakları taşıyan çocuklar ve öğrencilerden oluşan bando takımı tarafından karşılandı.

Kendisini ziyarete gelen öğrencilerle bir süre sohbet eden Tekin, makamını temsili olarak 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Bayraktaroğlu'na devretti. Bakanlık bürokratları da koltuklarını temsili olarak öğrencilere bıraktı.

"Sizler bizim geleceği, bayrağımızı, devletimizi, egemenliğimizi emanet edebileceğimiz en güçlü mirasçılarımızsınız"

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde konuşan Bakan Tekin, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da okullardaki saldırıları hatırlatarak, hayatını kaybeden Ayla Kara öğretmene ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

23 Nisan haftasının bu tür üzüntülerin atlatılabileceği, ülkeye herkesin sahip çıktığı değerleri çocuklara buluşturan bir hafta olduğunu belirten Tekin, onların milli birlik, bayrak, ezan ve vatan için faydalı birer birey olarak yetişmeleri için bütün imkanları seferber ettiklerini vurguladı.

Ramazan ayında ülkede insan sevgisi, merhamet, vatanseverlik, milli birlik, dayanışma gibi duyguların en üst seviyeye çıktığı bir dönemi yaşadıklarını aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Biz ramazanın hemen sonrasında da bütün bir nisan ayını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, bağımsızlığımızı sahiplenecek ve ilelebet muhafaza edecek bir kuşak yetiştirmek için milli egemenlik konusunda farkındalık oluşturacak bir dizi etkinlik yapılmasını arzu etmiştik. 'Maarifin Kalbinde Çocuk' temasının ana noktası burasıydı. Bağımsızlığımız ve milli egemenliğimiz bizim için çok önemli ve biz bu değerlere sahip çıkmak üzere sizleri yetiştirmeyi her şeyin önüne koymuş durumdayız. Sizler bizim geleceği, bayrağımızı, devletimizi, egemenliğimizi emanet edebileceğimiz en güçlü mirasçılarımızsınız. Sizi bu anlamda bu değerlerle mücehhez kılmak için nisan ayını bütün etkinliklere ayıralım demiştik ve nisan ayı içerisinde de bu minvalde 75 binin üzerindeki okulumuzun tamamında bu tür etkinlikler yapıldı. Bu etkinlikler esnasında bize bu ülkeyi vatan kılan şehitlerimizi andık. Bu ülkenin daha güçlü olması için, milli birliğimizin, beraberliğimizin daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi için neler yapılması gerektiğini sizlerle paylaştık."

"Bizler barışı büyüten, iyiliği çoğaltan ve insanlığa umut taşıyan bir nesil olarak ilerliyoruz"

Temsili Bakan Bayraktaroğlu da TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümünü ve dünyanın tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Bakan Tekin ile kutlamanın çok heyecanlı ve gurur verici olduğunu söyledi.

Bakan Tekin'e Bakanlıkta ağırlamaları dolayısıyla teşekkürlerini ileten Bayraktaroğlu, çocuklar olarak Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir nesil olarak bilgiyle birlikte ahlakı, merhameti ve sorumluluğu da öğrenerek yetiştiklerini belirtti.

"İyi insanı ve erdemli bir nesli" hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile değerlerine bağlı, kendini geliştiren, dünyaya açık bireyler olarak geleceğe hazırlandıklarını aktaran Bayraktaroğlu, şöyle devam etti:

"'Maarifin Kalbinde Çocuk' yaklaşımıyla şekillenen her düşüncenin ve atılan her adımın öznesi olduğumuzun farkındayız. Sağlam bir geleceğin, bilinçli tercihler, dijital esenlik ve güçlü bir iradeyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Tabiata sahip çıkmak, israfı terk etmek ve dengeli bir yaşamı benimsemek bizim sorumluluğumuzdur. Daha temiz bir çevre, daha nitelikli bir hayat ve umutla bakılan yarınlar için birlikte emek vereceğiz. 23 Nisan'ın bizlere hatırlattığı en kıymetli değer, birlik, kardeşlik ve ortak geleceğimizdir. Bu bilinçle bizler barışı büyüten, iyiliği çoğaltan ve insanlığa umut taşıyan bir nesil olarak ilerliyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı ise ilimle, ahlakla, çalışkanlıkla ve millet sevgisiyle inşa edecek olan biz çocuklar, bu sorumluluğu kararlılıkla taşıyoruz. Gazi Meclisimizin açılışının 106. yıl dönümünü kutladığımız bu özel günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı bizlere emanet eden tüm büyüklerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Okullarımızda yaşanan acı olayların herkesi derinden üzdüğünü, birlik, dayanışma ve sorumluluk bilincinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Bayraktaroğlu, "Hayatını kaybeden öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bu zor günler her çocuğun sevgi ve güven içinde yetiştiği bir eğitim ortamı oluşturmanın milletçe hepimizin ortak görevi olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Sayın Bakanım, bizlere bu eşsiz fırsatı sunduğunuz için size gönülden teşekkür ediyorum. Bu ülkenin evlatları olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyor, bayramımızın bizlere ve tüm dünya çocuklarına mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Teneffüsleri uzatarak daha çok sosyalleşmemizi ve daha çok eğlenmemizi düşünüyorum"

Konuşmaların ardından temsili Bakan Bayraktaroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Bir gazetecinin "Öğrencilerin geleceğini nasıl hayal ediyorsunuz ve bu yöndeki çalışmalarınız ne olacak?" sorusuna Bayraktaroğlu, "Arkadaşlarım için daha güçlü, huzurlu ve mutlu bir gelecek hayal ediyorum. Bunun için de teneffüsleri uzatarak daha çok sosyalleşmemizi ve daha çok eğlenmemizi düşünüyorum" dedi.

Okullarda cep telefonunun kullanılmamasına ilişkin uygulamanın devam edip etmeyeceğiyle ilgili soru üzerine Bayraktaroğlu, uygulamanın devam etmesi gerektiğini belirterek, "Çünkü teneffüslerde arkadaşlarımızla oyun oynamak ve sosyalleşmek yerine telefona bakmak bence çok kötü daha bir alışkanlık haline gelir" yanıtını verdi.

Bakanlık ay yıldızlı balonlarla süslendi

Bakanlık 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ay yıldızın yer aldığı balonlarla süslendi.

Öğrenciler, bayrama özel mesajların yer aldığı "Gazete Çocuk" ile Hakimiyet-i Milliye gazetesinin 23 Nisan'a özel nüshasını dağıttı.