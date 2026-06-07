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Çevre
AA 07.06.2026 09:52

Yaban hayvanları için av takvimi ve limitler açıklandı

Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonunun 2026-2027 dönemine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Avlanma tarihleri, tür bazlı kurallar ve günlük av limitleri yeniden belirlendi.

Yaban hayvanları için av takvimi ve limitler açıklandı

Karara göre, yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerinde iklimsel bölgesel farklılıklar dikkate alınarak, avlanma bölgeleri, süreleri, türleri ve limitleri belirlendi.

Bıldırcın ve üveyik avı, Ege ve Marmara bölgelerinde 18 Ağustos'ta, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz bölgelerinde ise 25 Ağustos'ta başlayacak.

Aynı bölgelerde (bazı iller hariç) kum kekliği, kınalı keklik ve çil keklik avı ise 28 Ekim 2026 ile 17 Ocak 2027 tarihleri arasında yapılabilecek.

Söz konusu bölgelerde, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç, kaşıkgaga ve çulluk avı 24 Ekim'de başlayacak ve 7 Mart 2027'de sona erecek.

Alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak ve saksağan avı Ege ve Marmara'da 18 Ağustos'ta diğer bölgelerde ise 25 Ağustos'ta başlayıp 7 Mart 2027'ye kadar devam edecek.

Yaban tavşanı ve tilki avı, Marmara'da 10 Ekim diğer bölgelerde 28 Ekim, yaban domuzu ve çakal avı ise Ege ve Marmara'da 18 Ağustos diğer bölgelerde 25 Ağustos'ta başlayacak.

Av limitleri

Avcıların bir günde avlayabileceği limitler de karara bağlandı. Bir avcı gün içinde, 10'dan fazla bıldırcın, alakarga, 3'er adetten fazla üveyik, karatavuk, öter ardıç, sakarca ve karabatak, 4'ten fazla sakar meke, 6'dan fazla kaya güvercini, tahtalı, 5'ten fazla çulluk, 1'den fazla su çulluğu avlayamayacak.

Söz konusu süreler içinde çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) avlanmak serbest olacak.

Yaban domuzu, bıldırcın, üveyik, sakar meke, sakarca, yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, Macar ördeği, tepeli patka, kılkuyruk, kaşıkgaga, elmabaş patka, çıkrıkçın, su çulluğu, kaya güvercini, tahtalı, karatavuk, öter ardıç ve çulluk avı salı günü de yapılabilecek.

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