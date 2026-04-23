AA 23.04.2026 16:25

Trafiği tehlikeye düşüren motosikletlilere 870 bin lira ceza

Ataşehir'de konvoy yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 motosiklet sürücüsüne 870 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir grup motosiklet sürücüsünün araçlarının lastiklerini yerinde döndürüp yakarak duman çıkardığı ve konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 6 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "sürücü belgesiz motosiklet kullanmak", "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek" ve "kol ve grup halinde sürerken trafiğin akışını engelleyecek şekilde kara yolu üzerinde durmak" maddelerinden 870 bin lira idari para cezası kesildi.

Motosikletler 60 gün trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

İstanbul Motosiklet Trafik Cezası
SON HABERLER
16:33
Bağdat'ta tüp gaz kuyruğu
16:34
Türk savunma sanayii, Malezya'da yeni iş birlikleri için imzalar attı
16:37
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 23 Nisan kabulünde duygu dolu anlar
16:12
Hürmüz'de Trump'tan vur emri
16:41
DOKKAF 2026'da jandarmanın birimleri tanıtıldı
15:58
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yaptırımda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
