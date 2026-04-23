Trafiği tehlikeye düşüren motosikletlilere 870 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir grup motosiklet sürücüsünün araçlarının lastiklerini yerinde döndürüp yakarak duman çıkardığı ve konvoy oluşturarak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 6 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "sürücü belgesiz motosiklet kullanmak", "motorlu aracın sürücü belgesi olmayan kişi tarafından sürülmesine izin vermek" ve "kol ve grup halinde sürerken trafiğin akışını engelleyecek şekilde kara yolu üzerinde durmak" maddelerinden 870 bin lira idari para cezası kesildi.

Motosikletler 60 gün trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Şüpheliler, haklarında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.