AA 23.04.2026 15:06

"Evleneceğim kadını verin" tehdidine ev hapsi kararı

Burdur'un Bucak ilçesinde, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

"Evleneceğim kadını verin" tehdidine ev hapsi kararı

Edinilen bilgiye göre, Bucak'ta ikamet eden H.E, sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı videoda, evlenmek istediği kadının kendisine teslim edilmemesi durumunda büyük bir saldırı gerçekleştireceği yönünde tehditlerde bulundu.

Şüphelinin paylaşımında, "Sizi son uyarışım. Mayıs'ın 22'sine kadar haber bekliyorum. Evleneceğim kadını teslim etmezseniz saldırı büyük olacak. Ne jandarma ne polis dinlerim." ifadelerini kullanması üzerine güvenlik güçleri harekete geçti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan H.E, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Öte yandan, mahkemenin şüpheli H.E'nin akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için tam teşekküllü bir hastaneden rapor talep ettiği öğrenildi.

Burdur
