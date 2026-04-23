AA 23.04.2026 13:30

23 Nisan’da askeri gemiler ziyarete açıldı

Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk Deniz Kuvvetleri gemileri ile Sahil Güvenlik botları ziyarete açıldı.

23 Nisan’da askeri gemiler ziyarete açıldı

Marmaris Limanı'nda Kılıç sınıfı hücumbot TCG Tufan gemisini aileler çocuklarıyla ziyaret etti.

Marmaris Yat Limanı'nda da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı TCSG-310 botu vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ziyaretçiler botu ve gemiyi askeri personel eşliğinde gezdi.

Bodrum'da Tuzla sınıfı karakol gemisi TCG Karşıyaka, Yalıkavak Marina'da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sahil Güvenlik TCSG-106 botu ise Bodrum Limanı İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti.

Vatandaşlar çocuklarıyla askeri gemiyi incelerken askeri personelden gemi hakkında detaylı bilgi aldı.

Fethiye'de Kılıç sınıfı hücumbot TCG Zıpkın, Fethiye Limanı'nda kapılarını ziyaretçilere açtı.

Sahil Güvenlik TCSG-65 botu Belediye İskelesi'nde ziyaretçileri kabul etti.

Aileler çocuklarına, bazı okullar da gruplar halinde öğrencilerine askeri gemileri gezdirdi.

SON HABERLER
13:31
İhracatın yükselen yıldızı: Türk su ürünleri
13:26
Beyin tümörü tedavisini tamamlayan Efe üniversite yolunda
13:21
İklim krizi kum fırtınalarını tetikledi: 3,8 milyar insan risk altında
13:20
Kurtulmuş: Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek
13:02
İçişleri Bakanı Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında hiçbir ihmal görmezden gelinmeyecek
13:19
Bakan Çiftçi: Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk görünürlüğü artırılacak
