AA 23.04.2026 14:23

Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik gemilerinde 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetlerinin gemi, hücumbotları vatandaşların ziyaretine açıldı. Çocuklar ve aileleri Deniz Kuvvetlerinin gurur tablolarını yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, gemi ve bot hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Etkinlik kapsamında İzmit Marina'da demirleyen gemi ve bot, kent sakinlerinden yoğun ilgi gördü.

Marinaya çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin doğan sınıfı hücumbotlarından gemi ile sahil güvenlik botunu yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçileri karşılayan mürettebat, gemi ve bot hakkında bilgi verdi.

Çocuğuyla TCSG-15 Sahil Güvenlik botunu ziyaret eden Halise Balıkçı, Türkiye'nin geldiği noktadan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ziyarette oldukça heyecanlandıklarını ve duygulandıklarını söyledi.

Ailesiyle gemiyi ziyaret eden Melek Binkaya da Türk donanmasının gücünü gördüklerinde büyük gurur yaşadıklarını ifade ederek, "Buraya çocuklarımızla geldik. Onların bu tür imkanları görmesi bizi mutlu ediyor. Komutanlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

4. sınıf öğrencisi Emre Binkaya ise böyle bir ziyareti hep hayal ettiğini, bunu 23 Nisan'da gerçekleştirdiği için de mutlu olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Vali İlhami Aktaş da TCG Tayfun hücumbotunu ziyaret etti. Ziyarette Aktaş'ı, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Selçuk Akarı karşıladı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, TCG Karpaz ve TCSG Yaşam gemileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

Vatandaşlar, ilçedeki özel bir limana demirleyen TCG Karpaz ile TCSG Yaşam gemilerini ziyaret etti.

Çocukların ilgi gösterdiği etkinlikte, askeri personel ziyaretçilere gemilerin donanımına ilişkin bilgi verdi.

İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı Yarbay Onur Emir de gemileri ziyaret etti.

Tekirdağ

Tekirdağ'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mayın avlama gemisi "TCG Enez" ziyarete açıldı.

Ceyport Limanı'na demirleyen "TCG Enez"de görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Çocuklardan Rıdvan Erhan, gazetecilere, 23 Nisan dolayısıyla kente gelen gemiyi babasıyla gezdiklerini söyledi.

Erhan, 23 Nisan'ın çocukların bayramı olmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, "Bugün ilimize gelen gemiyi gezdik. Daha önce hiç böyle bir gemi gezmemiştim. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Komutanlar da bizleri bilgilendirdi." dedi.

Yusuf Efe de anlamlı bir günde Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait gemiyi gezerek bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Gemi, ziyaret saatinin tamamlanması sonrası kentten ayrılacak.

İstanbul

TCG Barbaros Fırkateyni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ziyaret ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar, Dolmabahçe açıklarında demirleyen fırkateyne Beşiktaş'tan bindikleri teknelerle ulaştı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ziyaretler saat 10.00'dan itibaren başlatıldı.

Gemiyi gezen ziyaretçiler sık sık fotoğraf çektirdi. Ziyaretçilere, geminin görevleri, teknik özellikleri ve donanımı hakkında görevlilerce bilgiler verildi.

Çocuk ve öğrencilere Türk bayraklı balon hediye edilirken, sinevizyon gösterildi.

Etkinlikte ziyaretçilere çeşitli ikramlar yapıldı.

