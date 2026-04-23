Savunma
AA 23.04.2026 16:28

Türk savunma sanayii, Malezya'da yeni iş birlikleri için imzalar attı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Malezya'da gerçekleştirilen Defence Services Asia (DSA) 2026 Fuarı'nda 8 imza töreniyle iş birliklerini somutlaştırdıklarını açıkladı.

SSB Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, DSA 2026 Fuarı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Asya-Pasifik bölgesinin en önemli savunma ve güvenlik etkinliklerinden biri olan fuara 43 firma ile katılım sağladıklarını bildiren Görgün, şunları kaydetti:

"DSA 2026 kapsamında, yerli ve milli ürünlerimizi uluslararası paydaşlarla buluşturduk. Onlarca heyetler arası görüşme gerçekleştirdik, 8 imza töreniyle iş birliklerimizi somutlaştırdık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda savunma sanayimizin küresel ölçekte etkinliğini artırmayı sürdürüyoruz. Katkı sunan tüm paydaşlarımıza ve ziyaretçilerimize teşekkür ediyoruz."

Haluk Görgün Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Savunma Sanayii
SON HABERLER
16:33
Bağdat'ta tüp gaz kuyruğu
16:27
Trafiği tehlikeye düşüren motosikletlilere 870 bin lira ceza
16:37
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 23 Nisan kabulünde duygu dolu anlar
16:12
Hürmüz'de Trump'tan vur emri
16:41
DOKKAF 2026'da jandarmanın birimleri tanıtıldı
15:58
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yaptırımda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
