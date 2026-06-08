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Türkiye
AA 08.06.2026 20:36

Kentsel dönüşüme giren bina kısmen çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüme giren binanın kısmen çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kentsel dönüşüme giren bina kısmen çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Şinasi Sokak'ta, kentsel dönüşüm halindeki binanın 3. katının yıkımı esnasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce olay yerinde güvenlik önlemi alındı.

Binadan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıkarken, 2 kişi ekiplerce yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar Muhammet Taş, Recep Taş ile Murat Taş hastaneye sevk edildi.

AFAD ekiplerinin binada kalan başka kimsenin bulunmadığını belirlemesi üzerine bölgedeki çalışmalar tamamlandı.

Kentsel dönüşüme giren bina kısmen çöktü: 1 ölü, 2 yaralı

Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, yaptığı açıklamada, kısmen çöken binanın riskli yapı ilan edildiğini ve boşaltılarak kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti.

Kaçak olarak yapıya giren 4 kişinin binadan izinsiz malzeme söktüğü sırada tavanın çöktüğünü anlatan Aygün, yaralıların ekipler tarafından kurtarıldığını ve hastaneye götürüldüğünü kaydetti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 36 yaşındaki Muhammet Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taş'ın cenazesinin yarın öğle vakti Yenibosna Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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