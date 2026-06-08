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Türkiye
TRT Haber 08.06.2026 15:41

Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarından 4 bin 606 şüpheli tutuklandı

Mayıs ayında, uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik 706 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar neticesinde 4 bin 606 şüphelinin tutuklandı, 1317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarından 4 bin 606 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek NSosyal hesabından aptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın liderliğinde gençlerin geleceğini, aile yapısını ve toplum düzenini hedef alan uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek bu suçlara ilişkin mayıs ayı istatistiklerini paylaştı.

Bakan Gürlek'in açıklamasına göre, 81 il Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen etkin iş birliği ve eşgüdüm ile mayısta ülke genelinde 706 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar neticesinde 9 bin 381 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 4 bin 606 şüpheli tutuklanırken, 1317 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

2 bin 531 şüpheli hakkında yapılan adli işlem ile operasyonel süreçlerin en yoğun yürütüldüğü il İstanbul oldu.

Operasyonlarda görev alan tüm kurum ve personele teşekkür eden Bakan Gürlek, "Milletimizin huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir suç odağına geçit vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

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Akın Gürlek Bahis Kumar Uyuşturucu İçişleri Bakanlığı
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