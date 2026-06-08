Göller Yöresi ve çevre iller için "kuvvetli yağış" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Türkiye'nin güneybatı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Yapılan açıklamada; Isparta ve Burdur çevreleri, Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güney ve doğusu, Afyonkarahisar'ın güneyi ile Konya'nın güneybatı ilçelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yetkililer, özellikle ulaşımda aksamalar ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.