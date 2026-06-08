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Türkiye
TRT Haber 08.06.2026 11:37

Siber suçlarla mücadele sürüyor: Son 5 günde 194 şüpheli tutuklandı

18 il merkezli "yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda son 5 günde yakalanan 357 şüpheliden 194'ü tutuklandı.

Siber suçlarla mücadele sürüyor: Son 5 günde 194 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamaya göre siber suçlarla mücadele kapsamında, 18 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince "yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık"  suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; POS tefeciliği yaptıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yatırım dolandırıcılığı, hesap kiralama, ürün satış dolandırıcılığı" temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları tespit edildi. 

Son 5 günde süzenlenen operasyonlarda 357 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 194'ü tutuklanırken, 36'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılık şebekelerine geçit vermiyoruz. Devletimizin gücü, güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı Siber Suçlar Emniyet Genel Müdürlüğü Dolandırıcılık MASAK
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