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Türkiye
TRT Haber 08.06.2026 09:45

Bakan Kurum, 64 ilde satışa sunulacak konutlardan örnek daire paylaştı

Bakan Kurum, TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık’ta hazırlanan örnek daireden görüntüler paylaştı.

Bakan Kurum, 64 ilde satışa sunulacak konutlardan örnek daire paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “TOKİ ile yeni yapacağımız Açık Satış Kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var” ifadelerine yer verdi.

Konutlar depreme dayanıklı hazırlanıyor

Bakan Kurum’un paylaştığı görüntülerde Saraycık’taki 2+1 konutlardan detaylar yer aldı.

TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler
TOKİ'nin satışa sunacağı 20 bin konutla ilgili merak edilenler

Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor.

Bakan Kurum, 64 ilde satışa sunulacak konutlardan örnek daire paylaştı

Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutların illere göre dağılımı belli oldu
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutların illere göre dağılımı belli oldu

Satışlar 15 Haziran'da başlayacak

TOKİ’nin açık satış kampanyası kapsamında 15.06.2026 – 17.07.2026 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden doğrudan satış yapılacak.

İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmayan kampanyada T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek.

Bakan Kurum, 64 ilde satışa sunulacak konutlardan örnek daire paylaştı

TOKİ'den 64 ilde açık satış kampanyası: İşte örnek daire görüntüleri
TOKİ'den 64 ilde açık satış kampanyası: İşte örnek daire görüntüleri

3 farklı ödeme planı

TOKİ evleri 3 ayrı satış alternatifi ile satılacak. Buna göre ilk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim indirimden faydalanabilecek.

İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum TOKİ
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Bakan Kurum, 64 ilde satışa sunulacak konutlardan örnek daire paylaştı
Bakan Kurum, 64 ilde satışa sunulacak konutlardan örnek daire paylaştı
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