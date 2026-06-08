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Türkiye
AA 08.06.2026 08:48

6 ilde sahte para operasyonu

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen sahte para operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

6 ilde sahte para operasyonu
[Fotoğraf: Arşiv]

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, 50 dolarlık sahte banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil edildiğini ve sonrasında farklı banka ATM'lerinden dövizin Türk lirası olarak çekilerek haksız kazanç sağlandığını belirledi.

Bu yöntemle 102 bin 750 dolar haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen zanlıların yakalanması için İstanbul, Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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