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Dünya
AA 08.06.2026 20:19

CENTCOM: ABD Umman Körfezi'nde boş petrol tankerini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD ordusunun Umman Körfezi'nde İran'a yönelik ablukayı ihlal etmeye çalıştığı gerekçesiyle Palau bayraklı boş bir petrol tankerini vurduğunu bildirdi.

CENTCOM: ABD Umman Körfezi'nde boş petrol tankerini vurdu

CENTCOM'un sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "M/T Marivex" adlı tankerin, ABD güçlerinin uyarılarına ve yönlendirmelerine uymamasının ardından USS Abraham Lincoln (CVN 72) uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet savaş uçağı tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Makine dairesi ve dümen sisteminin hassas güdümlü mühimmatla hedef alındığı vurgulanan açıklamada tankerin hareket kabiliyetini kaybettiği ve İran'a gidişinin engellendiği ifade edildi.

Açıklamada, tankerin, Palau bayraklı boş bir petrol tankeri olduğu belirtildi.

ABD güçlerinin 13 Nisan’da başlattığı İran ablukası kapsamında 7 geminin hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyarılara riayet eden 134 geminin rotasını değiştirdiği, insani yardım taşıyan 42 geminin ise geçişine izin verildiği bilgisi paylaşıldı.

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