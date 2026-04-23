Dünya
AA 23.04.2026 16:31

Bağdat'ta tüp gaz kuyruğu

Irak’ın başkenti Bağdat’ta mutfak tüpü tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle birçok satış noktasında uzun kuyruklar oluşuyor.

Bağdat'ta tüp gaz kuyruğu
[Fotograf: AA]

Başkentte son günlerde mutfak tüpü tedarikinde devam eden aksaklıklar vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor.

Bağdat'ın birçok bölgesinde ücret karşılığında tüp dağıtımı kısıtlı şekilde yapılırken, bunun için vatandaşlar uzun süre kuyruklarda beklemek zorunda kalıyor.

Bazı benzin istasyonlarında da mutfak tüpü satışı yapılıyor ancak bu yerler de uzun kuyruklara sahne oluyor.

Özellikle yoğun nüfuslu semtlerde tüp bulmak zorlaşırken, bazı satıcıların fiyatları da artırdığı aktarılıyor.

Vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesi için ilgili kurumlara çağrıda bulunurken, yaşanan aksaklıkların günlük yemek ve temel ihtiyaçların karşılanmasını zorlaştırdığını ifade ediyor.

Öte yandan yetkililerden konuya ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

Dağıtım sürecindeki teknik ve lojistik sorunların giderilmesi için ise çalışmaların sürdüğü belirtiliyor.

Irak
16:34
Türk savunma sanayii, Malezya'da yeni iş birlikleri için imzalar attı
16:27
Trafiği tehlikeye düşüren motosikletlilere 870 bin lira ceza
16:37
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 23 Nisan kabulünde duygu dolu anlar
16:12
Hürmüz'de Trump'tan vur emri
16:41
DOKKAF 2026'da jandarmanın birimleri tanıtıldı
15:58
Avrupa Birliği, Ukrayna'ya destek ve Rusya'ya yaptırımda anlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan çocuklarını kabul etti
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
23 Nisan'da çocuklardan 'Vatan Marşı'
