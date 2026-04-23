Dünya
AA 23.04.2026 15:17

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesinde evleri ateşe verdi

İşgalci İsrail ordusunun, geçici ateşkese rağmen, Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği Meys el-Cebel beldesinde evleri yaktığı bildirildi.

[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Meys el-Cebel beldesinin batısındaki Mufeylihe Mahallesi'nde evlere saldırdı.

Söz konusu mahallede evleri ateşe veren İsrail ordusu ayrıca sınır hattında yer alan işgali altındaki beldelerde evleri yıkmayı sürdürüyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Lübnan ve İsrail arasında varılan 10 günlük geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini ancak Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

Ateşkese rağmen İsrail saldırıları sürerken, Hizbullah da ihlallere karşılık verdiğini açıklıyor.

