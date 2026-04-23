Hafif Yağmurlu 5.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 23.04.2026 12:15

İşgalci İsraillilerin yıl başından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Ocak 2026'dan bu yana düzenlediği saldırılarda 16 Filistinli yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlileri ve mülklerini hedef alan saldırılarında yaşanan can kaybına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, yılın başından beri Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 16'ya ulaştığı belirtildi.

Öldürülen Filistinlilerin 13 ila 60 yaşlarında olduğu kaydedildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler mart ayı boyunca Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1819 saldırı gerçekleştirdi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da neredeyse her gün Filistinlilere ve mülklerine saldırıyor.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1149 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı, yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

ETİKETLER
Batı Şeria İsrail
Sıradaki Haber
Avrupa'nın yeni enerji krizinde fatura 28 milyar doları aştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:33
23 Nisan’da askeri gemiler ziyarete açıldı
13:31
İhracatın yükselen yıldızı: Türk su ürünleri
13:26
Beyin tümörü tedavisini tamamlayan Efe üniversite yolunda
13:21
İklim krizi kum fırtınalarını tetikledi: 3,8 milyar insan risk altında
13:20
Kurtulmuş: Güçlü Türkiye'den bahsediyorsak bunun ilk şartı, güçlü çocukluk nesli yetiştirmek
13:02
İçişleri Bakanı Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında hiçbir ihmal görmezden gelinmeyecek
Türkiye 23 Nisan'ı böyle kutladı
Türkiye 23 Nisan'ı böyle kutladı
FOTO FOKUS
TBMM 106 yaşında
TBMM 106 yaşında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ