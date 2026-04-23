Dünya
AA 23.04.2026 11:29

Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in gazetecileri hedef alması insanlığa karşı suç

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail ordusunun Lübnan'da bir kadın gazeteciyi öldürmesini kınayarak, basın mensuplarının hedef alınmasının "insanlığa karşı suç" olduğunu vurguladı.

Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail'in gazetecileri hedef alması insanlığa karşı suç

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, İsrail'in dün Lübnan'ın güneyindeki Tayri beldesine düzenlediği saldırıda gazeteci Emel Halil'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, aynı saldırıda yaralanan Zeynep Fereç'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

İsrail'in basın mensuplarını hedef alan saldırısını kınayan Avn, bunun uluslararası hukuk ve teamüller uyarınca cezalandırılması gereken "insanlığa karşı işlenmiş bir suç" olduğunu vurguladı.

Avn, bu tür saldırıların durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun çarşamba günü Tayri beldesinde ateşkese rağmen düzenlediği saldırıda bir gazeteci hayatını kaybetmiş, diğer gazeteci ağır yaralanmıştı.

