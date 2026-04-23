AA 23.04.2026 10:59

AKPM'de İsrail'in gözlemci statüsünün askıya alınmasına ilişkin oylama yapılacak

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinde, İsrail’in Filistinli esirlere idam cezası getiren yasayı onaylamasının kınandığı oturumda, bu ülkenin meclisteki gözlemci statüsünün askıya alınmasına yönelik oylama yapılmasına karar verildi.

Fransa'nın Strazburg kentindeki AKPM Genel Kurulu'nda dün yapılan oturumda, Hollanda milletvekili Gala Veldhoen tarafından sunulan, İsrail'in Filistinli esirlere idam cezası getirdiği yasanın kınanmasına ilişkin tasarı onaylanırken, tasarıya verilen değişiklik önergelerinde bu ülkenin gözlemci statüsünün askıya alınmasına yeşil ışık yakıldı.

İsrail'in AKPM'deki statüsünün askıya alınmasının haziranda Genel Kurul'da oylamaya sunulacağı bildirildi.

İsrail, Filistinlilere idam cezası yasasını onayladı

İsrail Meclisi, İran'a saldırıların gölgesinde Filistinli esirlere idam cezası getirilmesini öngören tartışmalı yasa tasarısını 30 Mart'ta onaylamıştı.

Yasaya göre, "İsrail'in varlığını inkar etme amacıyla bir İsrailliyi veya burada yaşayan birini öldürmek" suçlamasıyla hüküm giyenler idam edilebilecek. Uluslararası hak ve hukuk örgütleri özellikle yasanın bu maddesinin "Filistinlileri" hedef almak için hazırlandığına dikkati çekiyor.

Yasa, idam cezası kararı için oy birliği şartının aranmamasını ve kararın hakimlerce salt çoğunlukla verilmesini öngörüyor.

Yasa ile işgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail askeri mahkemelerinin idam cezası verebilmesinin önü açıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da askeri mahkemelerin Filistinli esirlere ölüm cezası vermesi halinde, af ve temyiz yolu kapalı olacak.

İsrail'de yargılanan Filistinli esirler için ise idam cezası ömür boyu hapis cezasına çevrilebilecek.

İsrailli bazı insan hakları örgütleri, Meclis'ten geçen yasanın iptali için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

SON HABERLER
12:19
23 Nisan'da Milli Eğitim Bakanlığı koltuğuna 11 yaşındaki Defne oturdu
12:21
Deprem bölgesindeki okuldan 23 Nisan heyecanı
12:20
İşgalci İsraillilerin yıl başından bu yana Batı Şeria'daki saldırılarında 16 Filistinli hayatını kaybetti
12:18
İletişim Başkanı Duran'dan '23 Nisan' mesajı
12:11
Bolu Dağı’nda yoğun sis: Görüş 30 metreye düştü
12:11
Dev derbide Yasin Kol düdük çalacak
