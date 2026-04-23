Avrupa'nın yeni enerji krizinde fatura 28 milyar doları aştı

Çarşamba günü duyurulan teklifler, İran’daki savaşın Avrupa ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini göz önüne serdi.

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Avrupalıların son beş yılda ikinci kez ithal fosil yakıtlara olan bağımlılığın bedelini ödediği ifade edildi.

Birliğin, savaşın başlangıcından bu yana yüksek fiyatlar nedeniyle enerji ithalatına 24 milyar euro ek harcama yaptığı belirtildi.

Bu rakam, tek bir ek enerji molekülü alınmaksızın günlük 587 milyon dolardan fazla ek maliyet anlamına geliyor.

Hazırlanan planlar arasında, jet yakıtı ve dizel kıtlığını tespit edecek ve üye devletler arasındaki yakıt paylaşımını koordine edecek Avrupa çapında bir yapının kurulması yer alıyor.

Havacılık ve sanayi sektörleri tehdit altında

Uluslararası Enerji Ajansı ve havacılık endüstrisi grubu ACI Europe, jet yakıtı ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini ithal eden Avrupa'da önümüzdeki haftalarda yakıt kıtlığı yaşanabileceği konusunda uyardı.

ACI Europe Genel Direktörü Olivier Jankovec, fiyat etkilerini yumuşatmak için havacılık vergilerinin acilen askıya alınması gerektiğini söyledi. Sektör temsilcileri, hava trafiğindeki azalmanın özellikle turizme dayalı ülke ekonomilerine ciddi zarar vereceğini vurguladı.

İran'daki savaşın neden olduğu petrol ve doğal gaz arzındaki düşüş, etkisini batıya doğru kaydırıyor.

Avrupa Komisyonu, çatışmalar hemen sona erse bile Körfez'den gelen enerji arzındaki aksamaların öngörülebilir gelecekte devam edeceğini bildirdi.

Bu durumun bir sonucu olarak Alman Lufthansa Grubu, jet yakıtı maliyetlerini düşürmek amacıyla ekim ayına kadar 20 bin uçuşunu iptal ettiğini duyurdu.

Üretim durma noktasına geldi

Enerji krizinin etkisi sanayi ve gıda sektöründe de derinden hissediliyor. Maliyet artışları nedeniyle birçok Avrupalı balıkçı faaliyetlerini durdururken, Avrupa Komisyonu balıkçılara doğrudan mali destek sağlamak için kriz mekanizmasını devreye soktu.

Kimya sektöründe de benzer bir tablo hakim. Dünyanın en büyük kimya üreticilerinden BASF, çeşitli ürünlerinde yüzde 30'u aşan fiyat artışlarına gitti.

Alman Kimya Endüstrisi Birliği, sipariş yetersizliği ve karlılık sorunları nedeniyle fabrikaların kapanmaya ve işten çıkarmalara devam edeceğini öngörüyor.

İngiltere ekonomisinde enflasyon baskısı

İngiltere'de yakıt fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon mart ayında yükselişe geçti. Gıda fiyatları ve uçak biletlerindeki artışın yanı sıra, akaryakıt istasyonlarında yakıt hırsızlığı vakalarında da artış gözlendi.

Ekonomistler, mevcut durumun enerji şokunun sadece ilk dalgası olduğunu ve plastik, gübre gibi yan ürünlerdeki fiyat baskısının henüz tam olarak hissedilmediğini belirtiyor.

İngiltere Enerji Bakanı Ed Miliband, faturaları düşürmek ve yerli enerji üretimini artırmak için okullara güneş panelleri kurulması ve kamu arazilerinde yenilenebilir enerji projelerinin genişletilmesi gibi önlemleri içeren bir plan sundu.

Uzmanlar, İran'daki savaşın yılın ilk yarısı boyunca sürmesi ve enerji arzındaki aksamaların genişlemesi halinde Avrupa'nın resesyona girmesinin kaçınılmaz olacağını tahmin ediyor.