Almanya, geçen hafta koronavirüsün mutasyona uğrayan türlerinin yoğun olarak görüldüğü Çekya’dan ve Avusturya’nın Tirol bölgesinden gelenlere 14 Şubat Pazar gününden itibaren sınırları kapatma kararı aldı.

Sınır kontrolleri için yaklaşık bin polis seferber edildi.

AB ülkelerinin aceleyle sınırlarını birbirine kapattığı ve salgının çok eleştirilen ilk günlerini hatırlatan görüntüler ortaya çıktı.

Alman demiryolu şirketi Deutsche Bahn, bu bölgelere seferlerine ara verdi.

"Virüs kapalı sınırlarla durdurulamaz"

Almanya'nın kararını kınayan AB, sınırlarını açmasını istedi.

AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides, Almanya'nın Augsburger Allgemeine gazetesine verdiği demeçte, "Koronavirüs mutasyonlarının korkusu anlaşılabilir. Ancak gerçek şu ki, virüs kapalı sınırlarla durdurulamaz." dedi.

Kyriakides aşıların ve hijyen önlemlerinin "işe yarayan tek şey" olduğunu vurguladı.

"Kararlara herkes uymalı"

Öte yandan, AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, AB Konseyinin sınırların toptan kapatılmaması ve zorunlu seyahatlerin engellenmemesi yönünde ekim ayında aldığı tavsiye kararını hatırlattı.

Wigand, "Bu tavsiye kararları çok açıktır ve herkesin buna uyması gereklidir. Eşgüdüm olmazsa serbest dolaşımda aksamalar olacaktır. Tüm üye ülkelerden bu ortak yaklaşımı benimsemelerini bekliyoruz." dedi.

Wigand ayrıca, Almanya başta olmak üzere tüm üyelere bu konuda mektup göndereceklerini duyurdu.

Almanya’dan AB’ye sert yanıt

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Brüksel'den gelen eleştirilere sert tepki gösterdi.

"AB yeterince hata yaptı, yeter artık" diyen Seehofer, "Çek ve Avusturya sınırlarında mutasyona uğramış virüse karşı savaşıyoruz. AB Komisyonu yolumuza taş koymak yerine bizi desteklemeli" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamalar uzatılmıştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, günlük enfeksiyon sayıları düşmüş olsa bile, varyantların oluşturduğu riskler nedeniyle kısa süre önce Almanya'da kısıtlamaları 7 Mart'a kadar uzatmaya karar vermişti.

Avrupa'nın COVID-19’dan en çok etkilenen ülkelerinden biri olan Çekya'da, ikisi Almanya sınırında olmak üzere üç kanton, İngiliz virüs varyantının yaygınlığı nedeniyle tecrit altına alınmıştı.