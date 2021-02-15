Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çin'deki son kabile yaşıyordu: 400 yıllık köy kül oldu
Çin’in Yunnan eyaletinde, ülkenin son kabilesi olarak bilinen "Wa"ya ev sahipliği yapan Wengding köyü tamamen yandı.
Köy evlerinin samandan yapılmış olması, yangının hızını artırdı.
Tüm evlerin kül olduğu yangında can kaybı yaşanmadı. Olaya ilişkin soruşturma açıldı.
Şehir hayatından uzak, geleneksel evlerden oluşan köy, Çin’in önemli turistik merkezlerinden biriydi.
Etiketler: Çin
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