Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancılarla çatışma: 4 asker öldü
[Fotoğraf: Arşiv]
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Lubumbashi şehrinde güvenlik güçleri ile isyancı grup "Mai Mai Kata Katanga" arasında çıkan çatışmada 4 asker hayatını kaybetti.
"Mai Mai Kata Katanga" üyeleri Lubumbashi şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kimbembe'deki Cumhuriyet Muhafızlarına ait silah deposuna saldırı düzenledi.
Silahlı saldırıda 12 isyancı öldürüldü, 5 isyancı yakalandı.
İsyancıların roketatar gibi ağır silahlarla saldırdığı depoda 4 asker hayatını kaybetti.
Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı "Mai Mai Kata Katanga" grubu, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.
Etiketler: Afrika
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