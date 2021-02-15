"Mai Mai Kata Katanga" üyeleri Lubumbashi şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Kimbembe'deki Cumhuriyet Muhafızlarına ait silah deposuna saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda 12 isyancı öldürüldü, 5 isyancı yakalandı.

İsyancıların roketatar gibi ağır silahlarla saldırdığı depoda 4 asker hayatını kaybetti.

Gedeon Kyungu Mutanga liderliğindeki ayrılıkçı "Mai Mai Kata Katanga" grubu, ülkenin en zengin eyaleti olan Katanga'nın bağımsızlığı için savaşıyor.