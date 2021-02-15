Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da Taliban ile çatışmada 4 polis öldü
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Afganistan'ın Zabul vilayetinde Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 polis hayatını kaybetti.
Zabul Emniyet Müdürü Hekmatullah Koçi, militanların, Zabul'un merkezi Pul-i Sangi bölgesindeki polis karakoluna düzenlediği silahlı saldırının ardından çatışma çıktığını söyledi.
Çatışmada 4 polis yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı. Çok sayıda militan öldürüldü.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan
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