Koalisyon Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, sabah saatlerinde Husilerin Suudi Arabistan topraklarına gönderdiği bomba yüklü İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, bu Husilerin son 24 saatteki 3'üncü saldırısı oldu.

Havalimanları hedefte

Husiler, Suudi Arabistan'ın güney kesimindeki Abha Havalimanını İHA'larla 2 kez hedef almış, araçlar koalisyon güçleri tarafından imha edilmişti.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak, Cazan ve Abha Havalimanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.