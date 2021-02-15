Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zimbabve, Çin aşılarının ilk kısmını teslim aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Afrika ülkesi Zimbabve, koronavirüsle mücadele kapsamında Çin'den satın aldığı 200 bin dozluk Sinopharm aşısının ilk kısmını teslim aldı.
Aşılar, Air Zimbabwe'ye ait bir uçak tarafından ülkeye getirildi.
Ülkeye ayrıca 600 bin doz aşının gelecek ay teslim edilmesi bekleniyor.
Harare Havalimanındaki aşıların teslim törenine Zimbabve Başkan Yardımcısı Constantino Chiwenga ve Çin'in Harare Büyükelçisi Guo Shaochun katıldı.
Aşı alan ilk Afrika ülkeleri arasında
Nüfusun yüzde 60'ını aşılayabilmek için 100 milyon dolar ayıran Zimbabve, Mısır ve Ekvator Ginesi ile Çin'den aşı temin eden ilk Afrika ülkeleri arasında yer alıyor.
Ülkede şimdiye kadar 35 binden fazla COVID-19 vakası görüldü, 1400 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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