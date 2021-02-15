Astete, Cayetano Heredia Üniversitesinden aldığı teklif üzerine 22 Ocak'ta Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın COVID-19 aşısının ilk dozunu yaptırdığını bildirdi.

Astete, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Büyük bir hata yaptığımın farkındayım, bu yüzden aşının 2'nci dozunu olmadım. Açıkladığım sebeplerden dolayı Devlet Başkanı'na istifamı sundum." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Mazzetti de görevinden ayrılmıştı

Eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın COVID-19 aşısının ülkeye ulaşmasından aylar önce Ekim 2020'de aşılandığı haberleri üzerine Kongrenin tepkisini çeken Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, dün istifa etmişti.

Çinli ilaç şirketi Sinopharm'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği 300 bin doz aşının ilk sevkiyatı, 8 Şubat'ta Peru'nun başkenti Lima'daki Jorge Chavez Uluslararası Havalimanı'na ulaşmıştı.

Peru'da bugüne kadar 1 milyon 235 bin 298 kişi COVID-19'a yakalandı, 43 bin 703 kişi yaşamını yitirdi.