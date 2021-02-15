9 yıl sonra ABD’nin Uluslararası Uzay İstasyonu'na NASA astronatlarını taşıyan Spacex, şimdi de Ay istasyonu için kolları sıvadı.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), insanlığın Ay’a dönüşü projesi “Artemis” misyonunun ilk unsurlarını götürme görevini Elon Musk'a ait olan SpaceX’e verdiğini duyurdu.

Projede iki farklı modül kurulacak.

SpaceX, NASA’nın istasyonda geçidin ilk unsurları olan Güç ve Tahrik elemanı (PPE), Yerleşim ve Lojistik Karakolu’nu (HALO) götürmesi için Falcon Heavy roketini Amerika Birleşik Devletleri uzay ajansına ödünç verecek.

İstasyonun temeli sırasıyla Maxar Technologies ve Northrop Grumman Space Systems tarafından inşa edilecek.

Ay'a Bir Pit Stop

Uluslararası Uzay İstasyonu'nun (ISS) yaklaşık altıda biri büyüklüğünde olan geçit, daha sonra ayın etrafında dönen ilk uzun vadeli karakol olacak ve yaklaşan Artemis görevi için hayati önem taşıyacak. Astranotlar Ay yüzeyinde keşif gezisine katılacak.

Geçidin Temelleri

PPE, Artemis misyonu altındaki kozmonotlara güç, tutum kontrolü, yüksek hızlı iletişim sağlayacak 60 kilovat sınıfı bir güneş enerjili elektrikli tahrik uzay aracı ve aynı zamanda geçidi ayın farklı noktalarına erişmek için kullanabiliyor.

HALO, geçidi ziyaret eden astronotların ikamet edeceği ve çalışacağı basınçlı bir yaşam alanı yaratacak.

HALO, komuta ve kontrol merkezi olarak da hizmet verecek.

Bilim araştırmalarını destekleyecek, Orion uzay aracındaki yaşam destek sistemlerini tamamlayacak, gücü dağıtacak ve Ay yüzey keşif gezilerinde iletişim sağlayacak.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) da NASA ile işbirliği yapacak ve su ve oksijen, sıcaklık kontrolleri ve elektrik gibi hayati yaşam destek unsurlarını içerecek olan Geçit için hizmet modülü sağlayacak.

ESA yetkilileri web sitelerinde, geçide sağlayacakları yaşam destek sistemlerinin astronotları bir seferde 90 gün destekleyebileceğini yazdı.

Trump başlattı, Biden destekliyor

NASA Artemis programıyla Ay’a 2024 yılında astronot göndermeyi planlıyor.

NASA ayrıca Aralık 2024’te Ay seyahatine çıkabilecek 18 astronotun da isimlerini belirledi.

Eski Başkan Donald Trump döneminde başlatılan Artemis programının insanlı Ay uçuşu hedefi Başkan Joe Biden tarafından da tam destek görüyor.