Irak'ta Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) Duhok ofisinde 11 Şubat'ta, sınır güvenlik birimleri tarafından yakalanan KYB Sosyal İşler Sorumlusu Aziz Berwari'nin, mahkeme kararı ve herhangi bir suçlama olmadan gözaltına alındığı iddia edildi.

Duhok Valiliği, terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Berwari'nin yakalanması ile ilgili KYB tarafından öne sürülen iddialara ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bir süredir bazı siyasi taraflar Duhok vilayetinden insanların düşünce ve ifade özgürlüğü nedeniyle yakalandığından söz ediyor. Siyasi ve ifade özgürlüğü, muhbirlik, kaçakçılık ve silahlı gruplara mühimmat satmaktan farklıdır. Duhok vilayetindeki tüm yakalanmalar mahkeme kararı ile gerçekleşmiştir ve mahkeme de bunlar hakkındaki kararını verecektir."