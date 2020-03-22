Koronavirüsle (Covid-19) ilgili yapılan araştırmalar sonucunda elde edilen bilgilere göre hastalık bazı bireylerde daha ağır sonuçlara yol açıyor.

[Grafik: Hafize Yurt]

Hastalıktan en fazla etkilenen bireylerin başında 65 yaş üstü olanlar geliyor. Bunun yanında kalp hastalığı, hipertansiyon, diyabet, kronik solunum yetmezliği ve kanser gibi sağlık sorunları bulunanlar da yine risk grubunda. Bir diğer risk grubu da gece gündüz demeden toplumun sağlığı için mücadele veren sağlık çalışanları…