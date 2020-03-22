Yeni tip koronavirüsün bulaşma yollarından biri solunum. Hastalığa yakalanmış kişilerin öksürmeleri ya da aksırmalarıyla etrafa saçılan damlacıkların aynı ortamda bulunan kişiler tarafından solunması sonucu hastalık kolayca başkalarına bulaşıyor.

[Grafik: Hafize Yurt]

Virüs, hastalık taşıyan kişilerin öksürmeleri ya da teması sonucu kapı kolu, asansör düğmesi, elektrik prizi gibi sık kullanılan yüzeylere de bulaşabiliyor. Bu tip yüzeylere dokunduktan sonra eller yıkanmadan ağza, buruna veya göze dokunulması hastalığın bulaşması için yeterli olabiliyor.

