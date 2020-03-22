Haber Giriş: Kaynak: AA
Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzerindeki üyelerine koronavirüs uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan kongre üyelerine sokağa çıkmaması yönünde uyarıda bulundu.
Beşiktaş Kulübü, 65 yaş ve üstündeki üyelerinin evlerinden çıkmaması için Üniversiteli Beşiktaşlılar Derneği ile iş birliği yaptı.
Beşiktaş’ta dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan koronavirüse karşı çalışmalar devam ediyor.
65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Beşiktaş Kulübü de bu yaş grubundaki üyelerine yardımcı olabilmek adına Üniversiteli Beşiktaşlılarla bir kampanya düzenledi.
Siyah-beyazlı kulüpten, 65 yaş ve üzerindeki üyelere mesaj gönderilip, karantina süresi boyunca 05445651903 nolu telefonu arayıp kulüple irtibata geçerek, eczane ve market alışverişlerinde Üniversiteli Beşiktaşlılar aracılığı ile yardım edilebileceği ifade edildi.
Son Haberler
- 19:29
- 19:21
- 19:17
- 19:06
- 19:02
Sıradaki Haber
Sporculardan 'Evde Kal' çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz