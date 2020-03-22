Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kaptanlarından Halil İbrahim Pehlivan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Başkent ekibinde forma giyen Halil İbrahim Pehlivan, evde kal çağrısı yaptı.

Sol bekte görev yapan 26 yaşındaki Halil İbrahim, videolu mesajında, "Bu zorlu günlerde yetkililerimizin, özellikle sağlık çalışanlarımızın söylediklerini uymaya özen gösterelim. Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Evde kalalım ve bu hastalıktan hep birlikte kurtulalım. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Sakaryasporlu futbolcular videoyla "evde kal" çağrısı yaptı

Sakaryasporlu bazı futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yapılan "Evde Kal Türkiye" çağrısına videolu mesajla destek verdi.

Kulübün sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, kaleci Oğuz Çalışkan ve oğlu Ali Mert, futbolcular Abdulaziz Solmaz, Hasan Bilal ve Ahmet Furkan Özcan yer aldı.

Oğuz Çalışkan ile oğlu Ali Mert, Abdulaziz Solmaz, Hasan Bilal ve Ahmet Furkan Özcan'dan mesaj var. #EvdeKal pic.twitter.com/t8h9u1gbP2 — Sakaryaspor (@Sakaryaspor) March 22, 2020

Oğlunun "Tatangalar, tüm Türkiye evden çıkmayın." çağrısının ardından söz alan kaleci Oğuz Çalışkan, "Biz evdeyiz, siz de evde kalın." mesajı verdi.

Futbolcular da "Tüm Sakarya ve Sakaryasporlular, zorlu dönemde 'ben' demeden 'biz' diyerek evlerinizde kalın, biz evimizdeyiz. Bu süreci en iyi şekilde atlatmak için bizler evlerimizdeyiz, sizler de lütfen evlerinizde kalın. Biz evimizdeyiz, lütfen siz de evinizde kalın." diyerek çağrıda bulundu.

Milli futbolcu Kenan Karaman'dan "evde kal" çağrısı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Karaman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

"Ülkemiz birçok zorlu dönemlerden geçmiştir. En zor zamanlarda birlik ve beraberliğin ne anlama geldiğini bütün dünyaya göstermişizdir. Şimdi de hep birlikte mümkün olduğunca evimizden çıkmamaya özen gösterelim. Evde kalın, sağlıkla kalın."

Beşiktaşlı sporculardan "evde kal" çağrısı

Beşiktaş Kulübünün sporcuları, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Siyah-beyazlı kulübün Twitter hesabından "Amatör şube sporcularımızdan mesaj var; evim güzel evim" başlığıyla yayımlanan videoda, Beşiktaş'ın çeşitli branşlarında görev yapan sporcular yer aldı.

Siyah-beyazlı sporcular, "Kendiniz ve sevdikleriniz için lütfen evden çıkmayın. Hepimizi, herkesi koruyalım. Krizi fırsata çevirip ailemizle vakit geçirelim. 14 maddelik kurala uyuyoruz ve evde kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalyasporlu futbolculardan "evde kal" çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da futbolcular, çektikleri videolarla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkese "evde kal" çağrısı yaptı.

Veysel Sarı, “Koronavirüs ile mücadele eden sağlık görevlilerimize evde kalarak destek verelim. #EvdeKal Türkiye!#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/Xdd1GKnHiF — Fraport TAV Antalyaspor #EvdeKal (@Antalyaspor) March 22, 2020

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya üzerinden "#EvdeKal" ve "#BizAntalyasporuz" başlıklı etiketlerle yaptığı görüntülü paylaşımlarda, takım kaptanı Yekta Kurtuluş, "Virüsü yenmenin tek yolu, takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım." ifadelerini kullandı.

@yek_35, “Virüsü yenmenin tek yolu takım oyunu. Hepimiz bir takım olalım. Evde kalıp sağlıklı günlere kavuşalım! #EvdeKal#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/pSoSfRAmh3 — Fraport TAV Antalyaspor #EvdeKal (@Antalyaspor) March 22, 2020

Savunma oyuncusu Eren Albayrak, "Birlikte sevinip, birlikte kutlayacağımız daha güzel günler için şimdi evde kal Türkiye." paylaşımında bulundu.

Orta saha oyuncusu Hakan Özmert ise "Üzerimize düşen tüm kuralları uygulayalım. Ellerimizi sık sık yıkayalım, sosyal mesafemizi koruyalım. Evde kal Türkiye." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'ye "geçmiş olsun" mesajı

Antalyaspor Kulübü, yeni tip koronavirüs belirtisi nedeniyle sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için "geçmiş olsun" mesajı paylaştı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı kulüp, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm mağazalarını kapattı. 23 Mart Pazartesi gününden itibaren yeni bir karar alınana kadar sadece Antalya Stadı'nın altındaki mağazanın 10.30-18.00 saatlerinde açık tutulacağı duyuruldu.

Liglerin ertelendiğini hatırlatan Antalyaspor Kulübü yetkilileri, sağlığın her şeyden değerli olduğunu, Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara herkesin uymasını, zorunda kalınmadıkça dışarı çıkılmamasını ve gerekli mesafenin korunmasını istedi.

Sivasspor'dan "evde kal" çağrısı

Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Sivas ekibinin sosyal medya hesabından paylaşılan video, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, "Kendi sağlığınız için Türkiye'den çıkmayın, evlerinizden çıkmayın ve Sivas'tan çıkmayın." sözleriyle başlarken, futbolculardan Hakan Arslan, Aaron Appindangoye, Armin Djerlek, Barış Yardımcı, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Claudemir, Isaac Cofie, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt, Fatih Aksoy, Fernando, Furkan Sağman, Arouna Kone, Marcelo Goiano, Mert Hakan Yandaş, Muammer Yıldırım, Paul Papp, Mamadou Samassa, Uğur Çiftçi ve Mustapha Yatabare'nin "Evde kal Sivas, evde kal Türkiye." ifadeleriyle son buluyor.

Ozan Kabak'tan çağrı

Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen milli futbolcu Ozan Kabak, koronavirüs salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi. #EvdeKalTürkiye pic.twitter.com/LDNM2VMPei — TRT Spor (@trtspor) March 21, 2020

Milli atletlerden 'Evde Kal' mesajı

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ ailesiyle çağrı yaptı

Milli badmintoncu Aliye Demirbağ, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlarını evinde sürdürüyor.